Lucas González deja atrás año y medio de pesadilla y celebra el resultado de su nueva nariz

Lucas González se operó por primera vez de la nariz en 2025, pero los problemas de cicatrización y la evolución del injerto terminaron obligándole a esperar más de un año para someterse a una reconstrucción. Finalmente, a finales de agosto viajó a Turquía para volver a pasar por quirófano.

En Y ahora Sonsoles han repasado su odisea y los primeros resultados: tabique recto, orificios más parejos y cartílago reconstruido. Aunque todavía debe bajar la inflamación, Lucas se muestra feliz y satisfecho con su nueva nariz.

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