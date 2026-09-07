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Y AHORA SONSOLES
Lucas González deja atrás año y medio de pesadilla y celebra el resultado de su nueva nariz
Tras una primera operación que no cicatrizó como esperaba y meses aguardando una solución, el cantante ha vuelto a pasar por quirófano y afronta con ilusión su nueva etapa.
Lucas González se operó por primera vez de la nariz en 2025, pero los problemas de cicatrización y la evolución del injerto terminaron obligándole a esperar más de un año para someterse a una reconstrucción. Finalmente, a finales de agosto viajó a Turquía para volver a pasar por quirófano.
En Y ahora Sonsoles han repasado su odisea y los primeros resultados: tabique recto, orificios más parejos y cartílago reconstruido. Aunque todavía debe bajar la inflamación, Lucas se muestra feliz y satisfecho con su nueva nariz.
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