Yunke deja boquiabierto a Roberto Leal con un truco mágico inolvidable

Durante su visita al programa, el mago ha mostrado un número de magia de altos vuelos. Con una carta transformada en un pequeño avión, ha hecho que sobrevolara una baraja llena de destinos escritos, dejando a Roberto Leal completamente asombrado.

Sin embargo, el ilusionista aún guardaba un giro final que ha provocado la exclamación del presentador: “Me está dando algo”. Este momentazo ha sido un anticipo del regreso de Hangar 52, el espectáculo con el que Yunke promete deslumbrar al público madrileño.