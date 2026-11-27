La aventura de Sergio en Pasapalabra continúa. Después de debutar con buenas sensaciones, aunque sin conseguir vencer a David en AlaZ, el concursante ha tenido que enfrentarse a su primera Silla Azul para defender su permanencia.

Tras superar la prueba, Sergio ha reconocido que todavía está adaptándose al ritmo del programa, pero se ha mostrado satisfecho con su estreno: "Una buena primera toma de contacto". Además, ha celebrado poder disputar su segundo programa y ha confesado estar "contento de volver a estar sentado".