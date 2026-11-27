La Pista de Pasapalabra ha vivido uno de sus momentos más animados gracias a Isabel Forner. La periodista ha reconocido al instante Potra salvaje, una de sus canciones favoritas, y no ha dudado en levantarse a bailar mientras celebraba su pleno.

"Qué momento he vivido, parecía que era mi momento", ha confesado Isabel tras su actuación. La invitada ha explicado que este tema de Isabel Aaiún le transmite "un chute de energía, positivismo y ganas de celebrar la vida". Su entusiasmo ha contagiado al plató y Roberto Leal ha terminado agradeciéndole el espectáculo.