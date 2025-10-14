Vive en Valladolid y trabaja en Madrid: Sofía dedica cuatro horas diarias al transporte para ahorrar en alquiler

Cada mañana, Sofía se levanta a las 6:30 para coger el AVE rumbo a Madrid, donde trabaja. El trayecto, que supera los 200 kilómetros, le supone unas cuatro horas diarias entre trenes y cercanías. Aun así, afirma que la experiencia le compensa por el ahorro y el bienestar que consigue fuera de la capital.

Los elevados precios del alquiler en Madrid la llevaron a instalarse en Valladolid, donde disfruta de una vivienda más amplia y de una vida tranquila. “La vida que tengo en Valladolid es impensable para alguien de 28 años en Madrid”, asegura en Y ahora Sonsoles.