Las Virtudes se abren en Y ahora Sonsoles y desvelan el momento que marcó su vida personal

Durante la entrevista en Y ahora Sonsoles, Las Virtudes comparten detalles de su trayectoria vital, marcada por situaciones difíciles que han condicionado su camino. Su testimonio pone el foco en vivencias personales y en cómo ha aprendido a afrontarlas.

A lo largo de la conversación, las invitadas también reflexionan sobre su evolución y el impacto de esas experiencias en su vida actual, dejando un relato íntimo que conecta con el espectador.