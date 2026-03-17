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Y AHORA SONSOLES
Las Virtudes se abren en Y ahora Sonsoles y desvelan el momento que marcó su vida personal
Las invitadas relatan en el programa de Sonsoles Ónega una experiencia clave de su historia, repasando episodios personales y emocionales que han definido su presente.
Durante la entrevista en Y ahora Sonsoles, Las Virtudes comparten detalles de su trayectoria vital, marcada por situaciones difíciles que han condicionado su camino. Su testimonio pone el foco en vivencias personales y en cómo ha aprendido a afrontarlas.
A lo largo de la conversación, las invitadas también reflexionan sobre su evolución y el impacto de esas experiencias en su vida actual, dejando un relato íntimo que conecta con el espectador.