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UNA NUEVA VIDA
El regreso de Ifakat tras su secuestro desata una nueva amenaza que pone a Suna en el punto de mira
La aparición de Ifakat en la mansión no trae tranquilidad a los Korhan. Una llamada inesperada revela quién podría convertirse en el próximo objetivo.
Después de desaparecer durante horas, Ifakat regresa a la mansión en un estado que deja a toda la familia en shock. Mientras intentan averiguar qué ha ocurrido, los Korhan reciben una advertencia que aumenta la preocupación y hace temer que el secuestro sea solo el comienzo.
La situación da un giro cuando los responsables del rapto trasladan una exigencia muy concreta. Lejos de pedir dinero o negociar condiciones, comunican a la familia que su objetivo es Suna, una noticia que deja a la joven completamente paralizada y dispara la tensión en la mansión en Una nueva vida.
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