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TU CARA ME SUENA
J Kbello firma una actuación histórica y desata la locura con una imitación legendaria del rock
El concursante protagonizó uno de los números más impactantes de la edición con una transformación que levantó al público de sus asientos y conquistó al jurado.
J Kbello volvió a demostrar su versatilidad sobre el escenario al meterse en la piel de Aerosmith en una actuación cargada de energía, actitud y potencia vocal. Su interpretación destacó por la fidelidad al grupo y por una puesta en escena que no dejó indiferente a nadie.
Durante Tu cara me suena, el concursante consiguió incendiar el plató con un número que fue recibido con entusiasmo por el público y los jueces. La actuación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados y comentados de la gala.
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