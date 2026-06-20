J Kbello firma una actuación histórica y desata la locura con una imitación legendaria del rock

J Kbello volvió a demostrar su versatilidad sobre el escenario al meterse en la piel de Aerosmith en una actuación cargada de energía, actitud y potencia vocal. Su interpretación destacó por la fidelidad al grupo y por una puesta en escena que no dejó indiferente a nadie.

Durante Tu cara me suena, el concursante consiguió incendiar el plató con un número que fue recibido con entusiasmo por el público y los jueces. La actuación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados y comentados de la gala.

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