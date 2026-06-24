Ferit cruza todas las líneas para enfrentarse a Karam y desafía el poder de la gran señora

Convencido de que debe llegar hasta el final para descubrir quién está detrás de las amenazas que rodean a su familia, Ferit pierde el control y toma una decisión extrema. Su determinación lo lleva a enfrentarse directamente a Karam, en un movimiento que evidencia que ya no está dispuesto a seguir las reglas impuestas por otros.

La situación también supone un desafío abierto a la gran señora, señalada por Ferit como una pieza clave de todo lo que está ocurriendo. Mientras los Korhan intentan contener una crisis cada vez mayor, el joven vuelve a actuar impulsivamente y coloca a todos en una posición de máximo riesgo en Una nueva vida.

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