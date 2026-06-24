La advertencia de Suna a Ferit que amenaza con romper definitivamente su relación con Seyran

Suna se encuentra con Ferit en la cocina todavía afectada por haberlo visto junto a Seyran la noche anterior. Recordando lo ocurrido entre ellos, insiste en hablar de un beso que ninguno de los dos ha conseguido olvidar. Aunque Ferit intenta zanjar la conversación, ella deja claro que sigue dando importancia a lo que pasó.

Lejos de mostrarse preocupada por las consecuencias, Suna asegura que no piensa renunciar a sus sentimientos y lanza un mensaje que cambia el rumbo de la historia: para ella nada está cerrado. Sin saber que Aysen escucha cada palabra, la joven deja claro que está dispuesta a luchar por Ferit, incluso si eso provoca un conflicto abierto con su hermana en Una nueva vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas