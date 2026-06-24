El desgarrador relato de Ifakat tras volver del cautiverio

Seyran acompaña a Ifakat en uno de los momentos más difíciles de su vida después de su regreso. Aunque su relación siempre ha estado marcada por los enfrentamientos, la joven intenta consolarla y le recuerda que cada persona afronta el dolor de una manera diferente. Sus palabras consiguen que Ifakat se abra y relate lo que vivió durante su cautiverio.

Entre lágrimas, la tía de Ferit recuerda cómo Karam trató de hacerle creer que nadie se preocupaba por ella. Además, confiesa la humillación que sintió cuando la dejó expuesta y se burló de su vulnerabilidad. La conversación marca un inesperado acercamiento entre dos mujeres cuya enemistad parece haber quedado atrás por primera vez en Una nueva vida.

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