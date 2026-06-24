Una emboscada deja a Ferit, Seyran y Suna al borde de la tragedia

Mientras Ferit permanecía junto al mar, Suna trataba de hacerlo entrar en razón tras recibir un mensaje de Abidin. En plena conversación, la joven le confesó que había provocado una situación relacionada con una noche que sigue marcando a ambos. Poco después, Seyran se acercó hasta el lugar sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir.

La calma se rompió cuando los hombres de la gran señora, liderados por el hermano de Abidin, abrieron fuego desde varias lanchas contra la mansión. Ferit, Suna y Seyran fueron alcanzados durante el tiroteo y cayeron gravemente heridos, dejando una gran incógnita sobre su destino en Una nueva vida.

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