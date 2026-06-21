Naiara desata la locura y pone en pie al jurado con un arrollador homenaje a Rocío Jurado

El escenario de Tu cara me suena ha sido testigo de una de esas noches mágicas que se graban a fuego en la historia del programa. Naiara asumía el que probablemente era el reto más imponente y arriesgado de la gala: encarnar a la legendaria Rocío Jurado. Una imitación de una exigencia vocal y dramática titánica que la artista aragonesa no solo ha superado con nota, sino que ha convertido en una auténtica barbaridad artística.

Desde la primera nota, la fuerza escénica, el característico vibrato y la portentosa presencia de Naiara envolvieron el plató, mimetizándose de forma sobrecogedora con el mito de la música española. La potencia de su chorro de voz y la desgarradora interpretación emocional de la copla lograron erizar la piel de los espectadores y pusieron en pie de inmediato a los miembros del jurado, quienes no escatimaron en elogios ante semejante exhibición de talento. Con este tributo impecable, la invitada presenta su potente candidatura para ser futura concursante, demostrando una madurez y un respeto sobre las tablas que están al alcance de muy pocos.

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