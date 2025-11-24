Orhan y Nükhet trazan un oscuro plan de venganza contra su padre

Nükhet confiesa a Orhan que su mayor deseo es que Halis “quede solo, con dolor y arrepentimiento” tras una vida en la que aseguró jamás haber recibido amor.

Orhan, sorprendido por la dureza del plan, acepta el encargo de Nükhet: administrar las acciones que Halis le transferirá como parte del trato. La alianza entre ambos trae de vuelta viejas heridas que podrían dinamitar la familia Korhan en Una nueva vida.