Orhan y Nükhet

Una nueva vida

Orhan y Nükhet trazan un oscuro plan de venganza contra su padre

Orhan y Nükhet se alían impulsados por años de resentimiento y trazan en secreto una estrategia para hacer que su padre Halis pague por su indiferencia.

Nükhet confiesa a Orhan que su mayor deseo es que Halis “quede solo, con dolor y arrepentimiento” tras una vida en la que aseguró jamás haber recibido amor.

Orhan, sorprendido por la dureza del plan, acepta el encargo de Nükhet: administrar las acciones que Halis le transferirá como parte del trato. La alianza entre ambos trae de vuelta viejas heridas que podrían dinamitar la familia Korhan en Una nueva vida.

