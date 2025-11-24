Hattuc y Halis reviven el momento que selló su amor hace décadas

Durante una íntima conversación, Halis revela a Hattuc que cada paso que dieron aquel día permaneció vivo en su memoria, describiendo cómo un sencillo gesto cambió su destino.

Hattuc, con la voz temblorosa, confiesa que aquel instante significó mucho más de lo que él imaginó y que, pese a los años, la chispa sigue intacta. La escena refuerza la idea de que el verdadero amor resiste al tiempo.