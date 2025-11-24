Publicidad
Una nueva vida
Hattuc y Halis reviven el momento que selló su amor hace décadas
En un tierno reencuentro, Hattuc y Halis rememoran el día en que sus miradas se cruzaron por primera vez, y reviven juntos un amor que el tiempo no logró borrar.
Durante una íntima conversación, Halis revela a Hattuc que cada paso que dieron aquel día permaneció vivo en su memoria, describiendo cómo un sencillo gesto cambió su destino.
Hattuc, con la voz temblorosa, confiesa que aquel instante significó mucho más de lo que él imaginó y que, pese a los años, la chispa sigue intacta. La escena refuerza la idea de que el verdadero amor resiste al tiempo.