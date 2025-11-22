Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El amor de Halis por Hattuc amenaza con cambiar el destino de toda la familia en el próximo capítulo

Una nueva vida

El amor entre Halis y Hattuc amenaza con cambiar el destino de la familia

Un giro inesperado sacude la historia y pone en riesgo la estabilidad familiar, mientras los protagonistas enfrentan emociones que podrían alterar todo lo que conocen.

En el próximo capítulo de Una nueva vida, la relación entre Halis y Hattuc se convierte en el centro de la trama. Su amor desafía las normas y amenaza con cambiar el rumbo de la familia.

Este conflicto promete capítulos llenos de tensión y decisiones difíciles que marcarán el futuro de todos. Una historia que mantiene la intriga y la emoción en su punto más alto.

Antena 3» Vídeos