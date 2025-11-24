La emotiva decisión de Halis: entrega la mansión a Korhan como símbolo de amor hacia Hattuc

Halis decide entregar la mansión a Korhan como parte de la pedida de mano de Hattuc, un gesto cargado de simbolismo tras décadas de sentimientos ocultos. La emoción invade a los presentes.



La escena marca un momento clave en Una nueva vida, cuando Halis demuestra con hechos su amor por Hattuc. Ella acepta con una sonrisa, mientras todos observan con asombro y emoción contenida.