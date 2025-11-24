Kaya rescata a Pelin y comparten una noche en secreto que podría cambiarlo todo

Kaya acude en ayuda de Pelin cuando esta es acosada por Serter, y aprovechan la ocasión para refugiarse juntos esa noche, envueltos en el silencio de un nuevo vínculo en Una nueva vida. La tensión entre ellos se intensifica y deja entrever que lo sucedido podría ser más que un simple momento de protección.

La familia Korhan, ajena a lo sucedido, sigue atrapada en sus propias luchas de poder. Mientras tanto, este episodio sitúa a Kaya y Pelin en un escenario donde el gesto de rescate puede convertirse en algo con implicaciones profundas para el futuro.