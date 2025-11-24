Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Kaya rescata a Pelin y comparten una noche en secreto que podría cambiarlo todo
La inesperada unión entre Kaya y Pelin tras un rescate coloca el inicio de una conexión oculta que podría alterar los lazos de la mansión Korhan.
Kaya acude en ayuda de Pelin cuando esta es acosada por Serter, y aprovechan la ocasión para refugiarse juntos esa noche, envueltos en el silencio de un nuevo vínculo en Una nueva vida. La tensión entre ellos se intensifica y deja entrever que lo sucedido podría ser más que un simple momento de protección.
La familia Korhan, ajena a lo sucedido, sigue atrapada en sus propias luchas de poder. Mientras tanto, este episodio sitúa a Kaya y Pelin en un escenario donde el gesto de rescate puede convertirse en algo con implicaciones profundas para el futuro.