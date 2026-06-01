Vicky Martín Berrocal desvela qué fue lo que más le conquistó de Troglodita tras su paso por Mask Singer

Después de sorprender al público como Troglodita en la gran final de Mask Singer, Vicky Martín Berrocal ha confesado que llevaba tiempo deseando participar en el programa. La diseñadora asegura que afrontó el reto con mucha ilusión y que conectó desde el primer momento con el personaje.

Durante su despedida, destacó el trabajo realizado en el diseño del disfraz y explicó algunas de las similitudes que comparte con la máscara. Además, aprovechó para contar varias curiosidades personales, como su afición por las velas o cuál es su película favorita.

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