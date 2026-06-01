Un sueño cumplido en La Voz Kids emociona a Antonio Orozco tras cantar junto a uno de los talents

La Voz Kids vivió una actuación cargada de emoción gracias al dueto protagonizado por Antonio Orozco y uno de los talents del programa. El momento sorprendió por la conexión mostrada sobre el escenario y la ilusión del joven participante.

Tras la interpretación, el concursante confesó que Orozco es uno de los artistas que más escucha en su hogar. El coach agradeció sus palabras y destacó su talento, protagonizando una escena muy especial que emocionó tanto al público como a los presentes.

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