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LA VOZ KIDS
Un sueño cumplido en La Voz Kids emociona a Antonio Orozco tras cantar junto a uno de los talents
El programa dejó uno de los momentos más especiales de la noche cuando un joven concursante compartió escenario con uno de los artistas que más escucha en casa.
La Voz Kids vivió una actuación cargada de emoción gracias al dueto protagonizado por Antonio Orozco y uno de los talents del programa. El momento sorprendió por la conexión mostrada sobre el escenario y la ilusión del joven participante.
Tras la interpretación, el concursante confesó que Orozco es uno de los artistas que más escucha en su hogar. El coach agradeció sus palabras y destacó su talento, protagonizando una escena muy especial que emocionó tanto al público como a los presentes.
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