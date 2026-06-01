Candela conquista a Luis Fonsi y Edurne con una actuación en francés llena de sensibilidad

Candela protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la noche gracias a una interpretación en francés que dejó impresionados a Luis Fonsi y Edurne en La voz kids. Su puesta en escena y la delicadeza de su voz marcaron el momento.

La actuación despertó el interés de los coaches, que valoraron tanto su personalidad artística como su capacidad para defender un tema en otro idioma. La joven consiguió conectar con el público y firmó una actuación muy especial sobre el escenario.

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