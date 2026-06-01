Àngel Llàcer anima a María Parrado a soltarse sobre el escenario con un mensaje sobre la confianza

Después de interpretar 7 rings de Ariana Grande en la séptima gala de Tu cara me suena, María Parrado volvió a recibir elogios del jurado por su capacidad para adaptarse a registros muy distintos.

Àngel Llàcer aprovechó la valoración para darle un consejo personal. El miembro del jurado insistió en que el escenario es un espacio donde no debe existir el miedo al juicio y animó a la cantante a confiar plenamente en sí misma cuando actúa.

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