LA VOZ KIDS
Marco deja sin palabras a los coaches de La Voz Kids tras revelar cuándo empezó a cantar
El joven talent de 11 años sorprendió en las Audiciones a ciegas con una interpretación de Beautiful Things que despertó el interés de Edurne y Antonio Orozco.
Marco se subió al escenario de La Voz Kids dispuesto a demostrar su talento con Beautiful Things, de Benson Boone. Su actuación convenció a Edurne y Antonio Orozco, que pulsaron el botón y protagonizaron una intensa disputa para incorporarlo a sus respectivos equipos.
La sorpresa llegó al conocerse que el concursante había comenzado a cantar este mismo año. Los coaches destacaron su progresión y potencial, mientras que el joven terminó decantándose por Edurne para continuar su recorrido en el programa.
