Vicky Martín Berrocal deja con la boca abierta a los investigadores tras aparecer bajo troglodita

La aparición de Vicky Martín Berrocal en Mask Singer provocó numerosas reacciones entre los investigadores, que intentaron descubrir durante toda la actuación quién estaba detrás del disfraz. Su participación se convirtió en una de las grandes sorpresas de la noche.

El momento de quitarse la máscara revolucionó el plató y generó una reacción inmediata entre los miembros del programa. La diseñadora protagonizó así uno de los instantes más destacados de la nueva entrega del concurso.

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