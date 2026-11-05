La dolorosa historia de Isabel Faya con El Vaquilla: perdió su casa y descubrió una infidelidad tras conseguir su indulto

Isabel Faya conoció a El Vaquilla en los años 90, cuando él estaba en prisión. Tras enamorarse y casarse durante uno de sus permisos penitenciarios, dedicó años a intentar conseguir su libertad, un esfuerzo que terminó costándole su casa y todos sus ahorros.

En 1995, El Vaquilla recibió un indulto parcial, pero la felicidad duró poco. Meses después volvió a delinquir y se marchó con otra mujer. Isabel asegura en Y ahora Sonsoles que se sintió utilizada, aunque reconoce que no se arrepiente de lo vivido y agradece la lección aprendida.