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Y AHORA SONSOLES
La dolorosa historia de Isabel Faya con El Vaquilla: perdió su casa y descubrió una infidelidad tras conseguir su indulto
La exmujer de Juan José Moreno recuerda en Y ahora Sonsoles cómo su relación con el conocido delincuente acabó en una ruina económica y una profunda decepción sentimental.
Isabel Faya conoció a El Vaquilla en los años 90, cuando él estaba en prisión. Tras enamorarse y casarse durante uno de sus permisos penitenciarios, dedicó años a intentar conseguir su libertad, un esfuerzo que terminó costándole su casa y todos sus ahorros.
En 1995, El Vaquilla recibió un indulto parcial, pero la felicidad duró poco. Meses después volvió a delinquir y se marchó con otra mujer. Isabel asegura en Y ahora Sonsoles que se sintió utilizada, aunque reconoce que no se arrepiente de lo vivido y agradece la lección aprendida.