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Miguel resuelve el panel de la Gran Final en el último momento

Miguel resuelve el panel de la Gran Final en el último momento: “Lo estabas diciendo”

LA RULETA DE LA SUERTE

¡A cuatro segundos del final! Miguel logra un acierto decisivo en La ruleta de la suerte y consigue un premio extra

El concursante ha protagonizado un desenlace de infarto en la Gran Final, donde una palabra se le ha resistido hasta los últimos segundos de la prueba.

Borja Tamayo
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Miguel ha llegado a la Gran Final de La ruleta de la suerte con 3.341 euros acumulados y la posibilidad de ganar hasta 8.000 euros adicionales o el codiciado coche. Con la pista “tres en una obra”, ha comenzado a buscar las palabras del panel.

Tras acertar rápidamente “hormigonera” y “grúa”, la última respuesta se le ha complicado. Aunque inicialmente susurraba “escapadora”, ha conseguido dar con “excavadora” cuando solo quedaban cuatro segundos, sorprendiendo a Jorge Fernández y superando la prueba.

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