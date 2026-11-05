Publicidad
LA RULETA DE LA SUERTE
¡A cuatro segundos del final! Miguel logra un acierto decisivo en La ruleta de la suerte y consigue un premio extra
El concursante ha protagonizado un desenlace de infarto en la Gran Final, donde una palabra se le ha resistido hasta los últimos segundos de la prueba.
Miguel ha llegado a la Gran Final de La ruleta de la suerte con 3.341 euros acumulados y la posibilidad de ganar hasta 8.000 euros adicionales o el codiciado coche. Con la pista “tres en una obra”, ha comenzado a buscar las palabras del panel.
Tras acertar rápidamente “hormigonera” y “grúa”, la última respuesta se le ha complicado. Aunque inicialmente susurraba “escapadora”, ha conseguido dar con “excavadora” cuando solo quedaban cuatro segundos, sorprendiendo a Jorge Fernández y superando la prueba.