¡A cuatro segundos del final! Miguel logra un acierto decisivo en La ruleta de la suerte y consigue un premio extra

Miguel ha llegado a la Gran Final de La ruleta de la suerte con 3.341 euros acumulados y la posibilidad de ganar hasta 8.000 euros adicionales o el codiciado coche. Con la pista “tres en una obra”, ha comenzado a buscar las palabras del panel.

Tras acertar rápidamente “hormigonera” y “grúa”, la última respuesta se le ha complicado. Aunque inicialmente susurraba “escapadora”, ha conseguido dar con “excavadora” cuando solo quedaban cuatro segundos, sorprendiendo a Jorge Fernández y superando la prueba.