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Focaccia 4 quesos de Joseba Arguiñano

Focaccia 4 quesos de Joseba Arguiñano: “Se me está haciendo la boca agua”

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El secreto de Joseba Arguiñano para preparar una focaccia de cuatro quesos con una base irresistible y crujiente

Joseba Arguiñano comparte una receta italiana con mozzarella, parmesano, queso de cabra y gorgonzola, además de varios consejos para conseguir una textura perfecta.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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El cocinero prepara en Cocina abierta de Karlos Arguiñano una focaccia de cuatro quesos ideal para sorprender en casa. La receta combina una masa elaborada con harina de fuerza, agua, levadura y sal con cuatro variedades de queso que se distribuyen por encima antes del horneado.

Para conseguir un resultado crujiente, el cocinero recomienda utilizar abundante aceite de oliva virgen extra y marcar los característicos hoyuelos de la masa con los dedos engrasados. Tras los tiempos de reposo y fermentación, la focaccia se hornea durante 20 minutos a 220 grados y se decora con perejil.

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