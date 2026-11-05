El secreto de Joseba Arguiñano para preparar una focaccia de cuatro quesos con una base irresistible y crujiente

El cocinero prepara en Cocina abierta de Karlos Arguiñano una focaccia de cuatro quesos ideal para sorprender en casa. La receta combina una masa elaborada con harina de fuerza, agua, levadura y sal con cuatro variedades de queso que se distribuyen por encima antes del horneado.

Para conseguir un resultado crujiente, el cocinero recomienda utilizar abundante aceite de oliva virgen extra y marcar los característicos hoyuelos de la masa con los dedos engrasados. Tras los tiempos de reposo y fermentación, la focaccia se hornea durante 20 minutos a 220 grados y se decora con perejil.