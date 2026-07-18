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Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

PASAPALABRA

Verónica Romero pone ritmo a Pasapalabra con una actuación que desata el ambiente más veraniego

La cantante interpreta en directo Agua pa’l calor durante su despedida del programa, acompañada por Roberto Leal y un público entregado que se suma al momento.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Antes del nuevo duelo entre David y Javier, Verónica Romero recordó que está a punto de cumplirse el 25 aniversario de su edición de Operación Triunfo, un aniversario que ha querido celebrar con el tema Agua pa’l calor, grabado junto a King África.

Con la guitarra en la mano, la artista interpretó la canción a capela mientras Roberto Leal la acompañaba con la percusión. El público también participó haciendo los coros, convirtiendo la actuación en uno de los momentos más festivos de Pasapalabra.

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