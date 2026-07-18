Verónica Romero pone ritmo a Pasapalabra con una actuación que desata el ambiente más veraniego

Antes del nuevo duelo entre David y Javier, Verónica Romero recordó que está a punto de cumplirse el 25 aniversario de su edición de Operación Triunfo, un aniversario que ha querido celebrar con el tema Agua pa’l calor, grabado junto a King África.

Con la guitarra en la mano, la artista interpretó la canción a capela mientras Roberto Leal la acompañaba con la percusión. El público también participó haciendo los coros, convirtiendo la actuación en uno de los momentos más festivos de Pasapalabra.

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