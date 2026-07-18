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PASAPALABRA
Javier y David elevan la tensión en AlaZ con un duelo igualadísimo que se decide por un solo acierto
Los concursantes protagonizan una batalla de máxima emoción en AlaZ, con constantes intercambios de respuestas y un final en el que cualquier detalle podía cambiar el resultado.
Javier y David han firmado un enfrentamiento muy ajustado en AlaZ, con un ritmo alto desde el inicio. El concursante madrileño ha llegado a la recta final con 22 aciertos, solo uno por encima de su rival, que había alcanzado los 21.
Con la presión al máximo, Javier ha decidido plantarse al no tener claras más respuestas. La decisión dejaba a David con el reto de encontrar un último acierto para igualar el marcador y evitar la Silla Azul en Pasapalabra.
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