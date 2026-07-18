Javier sorprende en La Pista al resolver una canción de Franco Battiato cantando en italiano

La prueba de La Pista ha trasladado a los concursantes hasta 1982 con Yo quiero verte danzar, de Franco Battiato. Tras varios fragmentos sin encontrar la respuesta, Javier ha comenzado a tararear, ha reconocido al artista y ha recordado parte de la letra.

Aunque la canción sonaba en español, Javier ha respondido utilizando la versión original en italiano. Roberto Leal ha confirmado que la respuesta era válida y el concursante ha conseguido sumar los tres segundos que todavía quedaban en juego en Pasapalabra.

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