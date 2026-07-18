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PASAPALABRA
Javier sorprende en La Pista al resolver una canción de Franco Battiato cantando en italiano
El concursante protagoniza uno de los momentos más llamativos de La Pista al identificar un conocido tema de Franco Battiato recurriendo a su versión original en italiano.
La prueba de La Pista ha trasladado a los concursantes hasta 1982 con Yo quiero verte danzar, de Franco Battiato. Tras varios fragmentos sin encontrar la respuesta, Javier ha comenzado a tararear, ha reconocido al artista y ha recordado parte de la letra.
Aunque la canción sonaba en español, Javier ha respondido utilizando la versión original en italiano. Roberto Leal ha confirmado que la respuesta era válida y el concursante ha conseguido sumar los tres segundos que todavía quedaban en juego en Pasapalabra.
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