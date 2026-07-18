La aspirante de 79 años que conquista Pasapalabra con su energía y sorprende en la Silla Azul

Carmen, informática jubilada de 79 años, ha cumplido el sueño de participar en Pasapalabra tras presentarse al casting junto a su hijo, Pablo. La concursante ha compartido que ambos son seguidores del programa y ha bromeado con que él quizá esté mejor preparado.

Durante su paso por la Silla Azul, la aspirante ha dedicado un beso a su hijo y también ha tenido un recuerdo para su marido. Aunque no ha logrado imponerse a David, su prueba y su actitud han conquistado a Roberto Leal, a los invitados y al público.

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