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PASAPALABRA
Verónica Blume lleva a Pasapalabra a un final de máxima tensión: su última respuesta obliga a revisar el VarPalabra
La modelo se echa a sus espaldas el panel de Palabras Cruzadas y apura tanto el cronómetro que Roberto Leal necesita comprobar si su último acierto entra a tiempo.
Los famosos nacidos en 1972 han protagonizado una complicada ronda de Palabras Cruzadas. Mientras el equipo de Moisés ha dejado dos respuestas pendientes, el de David ha llegado a los últimos segundos con Verónica Blume intentando completar el panel en Pasapalabra.
Con medio minuto por delante, la invitada ha ido resolviendo las respuestas sin precipitarse. Sin embargo, las tres últimas la han llevado al límite y la definitiva ha llegado tan ajustada que Roberto Leal ha tenido que recurrir al VarPalabra para comprobarla.