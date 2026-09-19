Mariola Fuentes se queda a un paso del pleno en Pasapalabra: una gaviota frena su exhibición en Una de Cuatro

El reto ha comenzado con mofeta, escorpión, oca y buitre como opciones. Mariola Fuentes ha ido resolviendo las preguntas con tanta facilidad que ni Moisés ni Juan Duyos han tenido oportunidad de intervenir.

Sólo la mascota del Celta de Vigo ha impedido una actuación perfecta. La invitada ha respondido tejón, pero Chiño es una gaviota. Pese al fallo, su gran resultado le ha permitido sumar 26 segundos en Pasapalabra.