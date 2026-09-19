Moisés reconoce La Lola con apenas unos segundos y sorprende a Roberto Leal con su particular letra en Pasapalabra

David ha sido más rápido con el pulsador, pero el primer fragmento no le ha permitido reconocer la canción. El rebote ha llegado a Moisés, que se ha arriesgado con La Lola y ha acertado para llevarse los cinco segundos.

El momento más divertido ha llegado después, cuando Roberto Leal le ha pedido que cantara un poco. Moisés ha mezclado la letra de Café Quijano con su propia versión en una prueba en la que Eduardo Casanova y Verónica Blume también han hecho pleno en Pasapalabra.