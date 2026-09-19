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PASAPALABRA

Un inesperado bollo frena a Moisés en AlaZ: se queda a las puertas de alcanzar los 22 aciertos de David

El riojano firma una gran reacción en la prueba final de Pasapalabra, pero la palabra "mostachón" aparece en el peor momento y termina frustrando su intento de empate.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David ha completado un sólido AlaZ con varios turnos largos, incluido uno de nueve respuestas. El barcelonés ha necesitado cuatro jugadas para alcanzar los 22 aciertos y plantarse, dejando a Moisés obligado a remontar.

El alfareño ha respondido con la mejor jugada del duelo, una racha de diez aciertos, y ha llegado a su recta final necesitando cuatro respuestas para empatar. Sin embargo, "mostachón", un bollo con pasta de almendra, ha terminado frenando su remontada en Pasapalabra.

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