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PASAPALABRA
Un inesperado bollo frena a Moisés en AlaZ: se queda a las puertas de alcanzar los 22 aciertos de David
El riojano firma una gran reacción en la prueba final de Pasapalabra, pero la palabra "mostachón" aparece en el peor momento y termina frustrando su intento de empate.
David ha completado un sólido AlaZ con varios turnos largos, incluido uno de nueve respuestas. El barcelonés ha necesitado cuatro jugadas para alcanzar los 22 aciertos y plantarse, dejando a Moisés obligado a remontar.
El alfareño ha respondido con la mejor jugada del duelo, una racha de diez aciertos, y ha llegado a su recta final necesitando cuatro respuestas para empatar. Sin embargo, "mostachón", un bollo con pasta de almendra, ha terminado frenando su remontada en Pasapalabra.