Preocupación por Gabriela Guillén tras ser evacuada de su casa en ambulancia: la policía había acudido antes a su domicilio

Sobre las cuatro y media de la tarde, dos sanitarios de Emergencias ayudaron a Gabriela Guillén a salir de su domicilio y llegar hasta la ambulancia. Según Y ahora Sonsoles, estaba aturdida y no podía caminar.

Poco antes, un coche de policía había acudido a su vivienda y el programa informó de que ese mismo día había recibido una carta certificada. Guillén regresó a casa alrededor de las siete menos diez sin hacer declaraciones.