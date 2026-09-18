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Y AHORA SONSOLES
Preocupación por Gabriela Guillén tras ser evacuada de su casa en ambulancia: la policía había acudido antes a su domicilio
La empresaria fue trasladada al hospital Gregorio Marañón después de recibir una carta certificada. Horas después regresó a casa con una pulsera identificativa y el informe médico.
Sobre las cuatro y media de la tarde, dos sanitarios de Emergencias ayudaron a Gabriela Guillén a salir de su domicilio y llegar hasta la ambulancia. Según Y ahora Sonsoles, estaba aturdida y no podía caminar.
Poco antes, un coche de policía había acudido a su vivienda y el programa informó de que ese mismo día había recibido una carta certificada. Guillén regresó a casa alrededor de las siete menos diez sin hacer declaraciones.