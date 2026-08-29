Eduardo Rosa se resarce en La Pista con un pleno impecable al ritmo de 'El fin del mundo'

Después de dos derrotas consecutivas ante Sara Escudero, Eduardo Rosa encontró su revancha en La Pista. El actor fue el más rápido con el pulsador y reconoció desde el primer fragmento 'El fin del mundo', uno de los mayores éxitos de La La Love You.

Tan convencido estaba de su respuesta que incluso pidió a Roberto Leal que no prolongara la incertidumbre. El presentador terminó confirmando el pleno y destacó que el actor, por fin, había conseguido quitarse la espinita en la prueba musical.

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