Pablo queda al borde de la muerte al sufrir una grave reacción a la morfina

La salud de Pablo da un giro dramático cuando sufre una peligrosa reacción a la morfina. Su estado se deteriora rápidamente y la situación hace saltar todas las alarmas mientras quienes están a su lado intentan reaccionar ante la emergencia.

En Sueños de libertad, la vida de Pablo queda en serio peligro y cada instante resulta decisivo. El inesperado episodio abre una angustiosa incógnita sobre su futuro: ¿lograrán actuar a tiempo y salvarle la vida?

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