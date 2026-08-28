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Pablo, al borde de la muerte tras sufrir una reacción a la morfina, ¿lograrán salvar su vida?

Pablo, al borde de la muerte tras sufrir una reacción a la morfina, ¿lograrán salvar su vida?

SUEÑOS DE LIBERTAD

Pablo queda al borde de la muerte al sufrir una grave reacción a la morfina

El estado de Pablo empeora de forma alarmante después de recibir morfina y desata el pánico entre quienes le rodean ante el temor de un desenlace fatal.

La salud de Pablo da un giro dramático cuando sufre una peligrosa reacción a la morfina. Su estado se deteriora rápidamente y la situación hace saltar todas las alarmas mientras quienes están a su lado intentan reaccionar ante la emergencia.

En Sueños de libertad, la vida de Pablo queda en serio peligro y cada instante resulta decisivo. El inesperado episodio abre una angustiosa incógnita sobre su futuro: ¿lograrán actuar a tiempo y salvarle la vida?

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