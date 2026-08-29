Javier reivindica el mérito de rozar el bote en Pasapalabra: “Hacemos que lo difícil parezca fácil”

Tras sumar un nuevo empate con David, el número 31 de su intensa rivalidad, Javier quiso destacar la dificultad real que esconden resultados que ya parecen habituales para los espectadores. Roberto Leal, además, repasó algunas de las estadísticas más llamativas de ambos concursantes.

El madrileño reivindicó especialmente el mérito de quedarse a sólo dos letras del bote, como sucedió en el último AlaZ. “Nuestro trabajo consiste en hacer que parezca fácil lo difícil”, afirmó.

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