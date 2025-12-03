Antena 3 LogoAntena3
Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

RENACER

La venganza de Seren arranca en Renacer tras recuperar los recuerdos

Seren lo recuerda todo y toma la decisión de ajustar cuentas con quienes la traicionaron. Uras y Maral no tardan en notar las consecuencias.

Seren recupera la memoria y, con ella, el dolor por todo lo que ha sufrido. Decide actuar y empieza su venganza sin contemplaciones.

Uras y Maral, responsables de su traición, se enfrentan a las primeras consecuencias de sus actos. Seren ya no está dispuesta a callar ni a perdonar.

