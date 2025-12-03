Antena 3 LogoAntena3
Receta fácil de Karlos Arguiñano: gallo frito con salsa tártara

Así se prepara el gallo frito con salsa tártara al estilo de Karlos Arguiñano

El chef presenta una receta de pescado sencilla y crujiente, acompañada de una salsa tártara casera que aporta frescura y contraste al plato.

Arguiñano elabora gallo frito, rebozado en harina y huevo, acompañado de una salsa tártara hecha con mayonesa, pepinillos, cebolleta y huevo duro.

Sirve el plato con ensalada variada aliñada y destaca su sencillez y buen resultado, ideal para quienes buscan recetas prácticas y sabrosas.

