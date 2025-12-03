Publicidad
Y ahora Sonsoles
Elisa Mouliaá, antes de su juicio con Errejón: “Me sigo sintiendo cuestionada”
La actriz asegura que sigue sintiéndose juzgada, lamenta el daño que le han causado ciertos audios y defiende que su denuncia era legítima desde el principio.
Elisa Mouliaá afirma que se ha quedado marcada por los audios filtrados por una amiga: “Se han quedado con ese corte tan duro y tan hiriente”.
Cuenta que no recuerda haber salido de aquella fiesta y que recibió mensajes de chicas que conocían casos similares, aunque finalmente no llegaron a denunciar.