Pasapalabra
Manu logra ‘El golpe’ y frustra el intento de Rosa de disparar antes en El Rosco
En un duelo muy reñido, Manu encadena un cierre perfecto en El Rosco y evita que Rosa se adelante con sus respuestas, marcando un final de infarto y dejando la tensión al máximo.
Manu escogió “El golpe” como homenaje cinematográfico y, con gran precisión, completó su panel justo a tiempo, asegurando ventaja justo antes de que Rosa pudiera responder.
Ese movimiento cambió totalmente el rumbo del enfrentamiento: la presión retomó a Rosa y Manu se plantó con opciones claras, obligándola a enfrentarse a un final mucho más complejo.