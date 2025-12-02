Manu logra ‘El golpe’ y frustra el intento de Rosa de disparar antes en El Rosco

Manu escogió “El golpe” como homenaje cinematográfico y, con gran precisión, completó su panel justo a tiempo, asegurando ventaja justo antes de que Rosa pudiera responder.

Ese movimiento cambió totalmente el rumbo del enfrentamiento: la presión retomó a Rosa y Manu se plantó con opciones claras, obligándola a enfrentarse a un final mucho más complejo.