Bahar pierde el control tras ver la infidelidad de Uras con sus propios ojos: “Me duele tanto como cuando descubrí lo de Timur”

RENACER

El dolor de Bahar se repite en Renacer al ver a Uras siéndole infiel a su esposa

Bahar no puede contenerse al ver con sus propios ojos cómo Uras ha engañado a Seren. La situación le revive el sufrimiento que ya vivió con Timur.

Bahar descubre la infidelidad de Uras en persona y no logra disimular su reacción. La escena la desestabiliza profundamente.

“Me dolió igual que cuando descubrí a Timur”, confiesa Bahar, al verse envuelta una vez más en una situación que no esperaba repetir.

