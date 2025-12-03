Publicidad
RENACER
El dolor de Bahar se repite en Renacer al ver a Uras siéndole infiel a su esposa
Bahar no puede contenerse al ver con sus propios ojos cómo Uras ha engañado a Seren. La situación le revive el sufrimiento que ya vivió con Timur.
Bahar descubre la infidelidad de Uras en persona y no logra disimular su reacción. La escena la desestabiliza profundamente.
“Me dolió igual que cuando descubrí a Timur”, confiesa Bahar, al verse envuelta una vez más en una situación que no esperaba repetir.