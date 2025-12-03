Antena 3 LogoAntena3
Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez

El Hormiguero

El divertido reto de Trancas y Barrancas a Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez en El Hormiguero

Las invitadas participaron en un juego en el que debían recordar información y responder con rapidez, en una dinámica llena de risas y confusión.

Trancas y Barrancas retaron a Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez con preguntas sobre el pasado, poniendo a prueba su agilidad mental y memoria.

Ambas se enfrentaron a respuestas inesperadas y momentos divertidos, protagonizando una de las secciones más animadas de la noche en El Hormiguero.

