Cocina abierta de Karlos Arguiñano
El plato estrella para Navidad según Karlos Arguiñano: tradición y sabor en la mesa
El chef desvela cuál considera el plato por excelencia para las celebraciones navideñas, destacando la importancia de la tradición y el gusto en cada detalle.
Karlos Arguiñano comparte su visión sobre el plato que mejor representa la Navidad. Para él, la elección combina sencillez, calidad y el toque especial que une a las familias.
El consejo del chef invita a mantener la esencia de las recetas clásicas, apostando por ingredientes frescos y preparaciones que evocan recuerdos y emociones en estas fechas.