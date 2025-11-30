El plato estrella para Navidad según Karlos Arguiñano: tradición y sabor en la mesa

Karlos Arguiñano comparte su visión sobre el plato que mejor representa la Navidad. Para él, la elección combina sencillez, calidad y el toque especial que une a las familias.

El consejo del chef invita a mantener la esencia de las recetas clásicas, apostando por ingredientes frescos y preparaciones que evocan recuerdos y emociones en estas fechas.