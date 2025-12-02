Manu firma un cierre magistral y deja a Rosa al límite: 23 aciertos para ganar

Manu transformó un bache —un error previo— en una declaración de intenciones: en tan solo tres jugadas cerró su Rosco con 23 aciertos, dejando a Rosa con la presión de superar su marca.

Rosa empezó con ventaja en segundos, pero el giro final de Manu cambió las tornas en el duelo. El plató estalló de emoción ante un cierre tan ajustado como inesperado.