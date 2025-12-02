Publicidad
Pasapalabra
Manu firma un cierre magistral y deja a Rosa al límite: 23 aciertos para ganar
Tras recuperarse de un fallo y remontar con determinación, Manu logra 23 aciertos en El Rosco de Pasapalabra, imponiendo un listón altísimo que obliga a Rosa a acertar hasta el final.
Manu transformó un bache —un error previo— en una declaración de intenciones: en tan solo tres jugadas cerró su Rosco con 23 aciertos, dejando a Rosa con la presión de superar su marca.
Rosa empezó con ventaja en segundos, pero el giro final de Manu cambió las tornas en el duelo. El plató estalló de emoción ante un cierre tan ajustado como inesperado.