ARGUIÑANO
Más fácil y barato no se puede: receta de crema de cebolla caramelizada de Karlos Arguiñano
El cocinero propone una crema de cebolla caramelizada con ingredientes sencillos, ideal para los meses fríos y con un sabor equilibrado y delicioso.
Arguiñano cocina una crema con cebolla pochada lentamente, patata, puerro y caldo de verduras. Tritura la mezcla para conseguir una textura fina y cremosa.
El plato se sirve con picatostes y cebolla caramelizada por encima. El chef destaca su sencillez y su valor como primer plato nutritivo y lleno de sabor.