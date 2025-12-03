Más fácil y barato no se puede: receta de crema de cebolla caramelizada de Karlos Arguiñano

Arguiñano cocina una crema con cebolla pochada lentamente, patata, puerro y caldo de verduras. Tritura la mezcla para conseguir una textura fina y cremosa.

El plato se sirve con picatostes y cebolla caramelizada por encima. El chef destaca su sencillez y su valor como primer plato nutritivo y lleno de sabor.