Crema de cebolla caramelizada, de Arguiñano: una receta con 5 ingredientes y muy barata

Más fácil y barato no se puede: receta de crema de cebolla caramelizada de Karlos Arguiñano

El cocinero propone una crema de cebolla caramelizada con ingredientes sencillos, ideal para los meses fríos y con un sabor equilibrado y delicioso.

Arguiñano cocina una crema con cebolla pochada lentamente, patata, puerro y caldo de verduras. Tritura la mezcla para conseguir una textura fina y cremosa.

El plato se sirve con picatostes y cebolla caramelizada por encima. El chef destaca su sencillez y su valor como primer plato nutritivo y lleno de sabor.

