Velázquez y Prendes ponen a prueba su conexión en un divertido reto de telepatía

Antonio Velázquez y Paula Prendes, protagonistas de La Encrucijada, participaron en un reto para comprobar si tenían la misma telepatía que sus personajes Patricia y David, cuya relación en la serie se entiende hasta con una sola mirada. Durante el juego, los actores debían decir al mismo tiempo palabras como países o colores, y aunque Paula bromeó “es que somos de diez”, la dinámica provocó momentos de risa y sorpresa.

El juego fue ideado para mostrar la complicidad entre ambos más allá del guion de La Encrucijada, y aunque no siempre coincidieron, demostraron una conexión natural y divertida. Esta actividad complementa la promoción de la serie de Antena 3, donde las relaciones familiares y amorosas están llenas de giros y emociones intensas.