Revelación explosiva en Las hijas de la criada: Catalina confiesa la verdad a Gustavo

Catalina, harta de guardar silencio sobre lo que Renata le confesó antes de morir, enfrenta a su padre Gustavo con una verdad que desestabiliza el núcleo familiar: le dice que en realidad es la hija de Renata y que los bebés fueron intercambiados al nacer, implicando directamente a Clara en el engaño.

La reacción de Gustavo oscila entre la incredulidad y el shock, pues esta revelación explica por qué Catalina siempre se ha sentido fuera de lugar en la familia Valdés. Este giro argumental tensiona aún más la trama justo cuando la boda entre Jaime y Clara está en pleno auge, dejando la cuestión abierta sobre si alguien intervendrá para frenar la unión.